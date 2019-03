Coordinamento Antifascista contro le forze dell’ordine, il Pd prende le distanze: “Legalità valore imprescindibile”

Savona. “Il rispetto della legalità è un valore per noi imprescindibile e che non può ammettere sfumature o distinguo”. Non si è fatta attendere la presa di posizione del Partito Democratico savonese contro il comunicato diffuso dal Coordinamento Antifascista (clicca qui per leggere il testo).

“Stuzzicato” dall’assessore Maurizio Scaramuzza, il segretario cittadino Roberto Arboscello (nella foto) ha chiarito la propria distanza da quel messaggio: “Il Partito Democratico di Savona esprime la propria perplessità e distanza rispetto ai contenuti presentati dal Coordinamento Antifascista Savonese, realtà differente dal Comitato Antifascista Savona (composto da associazioni e sindacati) con cui il PD savonese ha più volte convintamente collaborato. Ovviamente, abbiamo sempre auspicato una lotta senza quartiere contro il narcotraffico a livello mondiale e le organizzazioni malavitose e le mafie che lo controllano e siamo contrari ad ogni forma di criminalizzazione delle persone, soprattutto dei più giovani. Però – proprio nel giorno in cui il ministro dell’Interno lancia una nuova battaglia propagandistica sulla droga che potrebbe portare all’equiparazione tra possessore e spacciatore, con un abominio civile e giuridico – non condividiamo l’accostamento di questi temi con l’antifascismo”.

“Questo – spiega Arboscello – perché si manca di rispetto alle tante persone che quotidianamente sono impegnate nella difesa dei valori costituzionali ed a quelle che hanno sacrificato la vita nella difesa di quei valori fondamentali ma anche perché si creano situazioni di non chiarezza e confusione sfruttabili da chi cavalca la paura ed il sentimento dell’insicurezza. Cogliamo l’occasione per esprimere piena solidarietà e ringraziare le forze dell’ordine, che svolgono giornalmente il loro dovere al fine di assicurare la piena legalità sul nostro territorio. Troviamo sbagliato ed ingiusto paragonare la loro azione con alcune delle pagine più oscure della storia moderna quali la dittatura cilena”.

“Il Partito Democratico continuerà a difendere i valori dell’antifascismo in modo democratico e civile, ripudiando ogni forma di violenza fisica o verbale e sostenendo convintamente ogni forma di collaborazione tra le realtà del nostro Paese (forze dell’ordine, magistratura, istituti scolastici, associazioni, partiti) per garantire il percorso di crescita dei più giovani” conclude Arboscello.

Critica anche la posizione della capogruppo in consiglio comunale, Barbara Pasquali: “Mi pare una cosa incommentabile – scrive – semplicemente perché non ho capito nemmeno cosa si volesse dire. É una presa di posizione sulla liberalizzazione sulle droghe cosiddette ‘leggere’? È una presa di posizione contro le forze dell’ordine ‘a prescindere’? O altro ancora? Scusate ma non l’ho capito, davvero. Cosa c’entri, poi, con l’antifascismo lo capisco ancora meno. Pericoloso poi é lasciar intendere che lo svolgimento del proprio dovere da parte delle forze dell’ordine sia sinonimo di fascismo”.