Controlli dei carabinieri tra Savona e le Albisole: due arresti

Savona/Albisole. Nella giornata di ieri i carabinieri della Compagnia di Savona hanno effettuato un nuovo servizio straordinario di prevenzione. Il controllo ha interessato il centro cittadino savonese e i comuni delle due Albisole.

Nel corso del servizio i carabinieri della stazione di Savona hanno rintracciato e arrestato F.M. 31enne italiano, residente in Savona, già noto alle forze dell’ordine. Su di lui pendeva un ordine di arresto per aver violato il provvedimento che gli vietava di avvicinarsi alla propria ex compagna. Infatti, nei giorni scorsi, l’uomo, non arrendendosi alla fine della sua storia d’amore, ha continuato ad avvicinarsi all’abitazione ed al luogo di lavoro della donna.

I carabinieri, intervenuti in ogni occasione, hanno provveduto a segnalare all’Autorità Giudiziaria le inottemperanze del 31enne, che hanno portato al provvedimento del giudice di sottoporlo agli arresti domiciliari.

Nel corso dell’attività preventiva i carabinieri di Albisola hanno fermato e arrestato N.D. 24enne, cittadina albanese di Savona, con precedenti di polizia: sul suo conto è stato accertato dai militari che pendeva un ordine di arresto per dei furti commessi nel savonese nel 2012, quindi per lei sono scattate le manette e l’accompagnamento al carcere di Genova Pontedecimo.

I servizi di sicurezza messi in atto dai carabinieri nelle aree ritenute sensibili per la sicurezza pubblica continueranno anche nei prossimi giorni.