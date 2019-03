Contenzioso da un milione di euro: nuovo round in Corte d’Appello tra Acquedotto San Lazzaro e Comune di Albenga

Albenga. Prosegue il contenzioso milionario tra la società Acquedotto San Lazzaro Spa di Loano e il Comune di Albenga. Dopo la pronuncia del tribunale, che aveva respinto la richiesta della società, ora la partita si riapre e si sposta in Corte d’Appello.

La vicenda risale a circa 2 anni fa. Nel 2017, infatti, la società dell’ingegner Camillo Enrile aveva richiesto al Comune di Albenga il pagamento di circa un milione di euro come aggio (percentuale) per le spese di riscossione dei canoni di depurazione e fognatura sostenute per conto del Comune ingauno, maturati alla data del 31 dicembre 2016, oltre a quelli maturati successivamente.

Ma a giugno dello scorso anno, il tribunale avevo respinto la richiesta della società (condannata anche al pagamento delle spese legali sostenute), che ora ha deciso di impugnare la sentenza rivolgendosi alla Corte di Appello di Genova nella speranza di ribaltare l’esito.

Il Comune, che dal canto suo non ha voluto esprimersi direttamente sulla vicenda, ha fatto sapere di essersi costituito in giudizio, avvalendosi dello stesso legale che aveva assistito l’ente nella fase precedente, l’avvocato Luigi Piscitelli.