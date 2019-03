Coni Point savonese, sabato l’inaugurazione della nuova sede

Savona. Sarà inaugurata sabato 9 marzo alle 16,30 la nuova sede del Coni Point savonese, sita in via Montenotte 2.

Hanno già garantito la propria presenza molte autorità civili, militari, religiose e sportive: è annunciata la presenza del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Simone Valente.

Non mancheranno i rappresentanti delle locali istituzioni: il sindaco Ilaria Caprioglio, l’assessore allo sport Maurizio Scaramuzza, la Provincia di Savona con il neo consigliere Rodolfo Mirri in rappresentanza del presidente Pierangelo Olivieri, il coordinatore di educazione fisica Marco Sonaglia, a dimostrazione della sinergia cittadina in favore dei giovani e dello sport.

Interverranno i presidenti e delegati regionali e provinciali delle federazioni, alcuni membri della Giunta regionale Coni, molti fiduciari locali.

Si tratta di un ritorno al passato, in quanto i locali di proprietà del Coni hanno ospitato per molti anni il Comitato provinciale Coni del presidente Lelio Speranza. Il delegato provinciale del Coni Point Savona Roberto Pizzorno ed il presidente del Coni Liguria Antonio Micillo faranno gli onori di casa presentando gli storici locali che ospiteranno gli uffici del Coni Point, la sala riunioni, le sedi delle Federazioni Sportive e Discipline associate (pallapugno, scherma, pugilato, tiro con l’arco, pallavolo, nuoto e salvamento, canoa kajak, atletica, hockey, bocce, motonautica, pesca sportiva, pallacanestro, ciclismo e dama).

Nel Coni Point avranno sede anche tre associazioni benemerite: l’Unione Nazionale Veterani dello Sport, l’Associazione Nazionale Atleti Olimpici e Azzurri d’Italia, il Panathlon Club.