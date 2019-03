Clima, Lunardon (Pd) ribatte a Toti: “Una giunta regionale nemica dell’ambiente”

Liguria. “Incredibili le dichiarazioni di Toti sul clima e l’ambiente. Cosa avrebbe mai da insegnare una Giunta regionale che cancella 1000 ettari di aree protette, che taglia i fondi ai parchi, che si spaventa davanti al nuovo Parco Nazionale di Portofino, che ci mette tre anni ad approvare il piano energetico regionale rallentando tutti i bandi e quindi la possibilità di investire in efficienza e nuove fonti energetiche”.

Lo dichiara Giovanni Lunardon, capogruppo Pd in Regione Liguria, rispondendo alle affermazioni del governatore ligure alla vigilia della protesta glabale per il clima.

E l’esponente Dem aggiunge: “Sui rifiuti, a parte il balzello Giampedrone, questa giunta regionale non ha cambiato neppure una virgola del piano approvato nello scorso mandato, che sul ciclo delle acque non fa nulla, rasentando, come nella vicenda del depuratore di Chiavari, il ridicolo e che dimentica i contratti di fiume? Per non parlare dei soldi per gli interventi di rigenerazione previsti dalla norma Scajola, che abbiamo dovuto trovare noi nella sessione di bilancio. E questo solo per citare i casi più eclatanti”.

“Se il presidente Toti vuole davvero fare qualcosa per l’economia verde (che per lui al massimo può rappresentare il titolo di uno spot pubblicitario) ci dica cosa intende fare concretamente per onorare gli impegni dell’Agenda 2030, perché finora non ha fatto nulla” conclude.