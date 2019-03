Cisano+ presenta il candidato sindaco e il programma elettorale

Cisano sul Neva. Giovedì 21 marzo, alle ore 21:00, in Sala Gollo, Cisano+ farà conoscere ai cittadini la propria candidatura a sindaco, alcuni candidati alla carica di consigliere comunale e i suoi primi punti del programma elettorale che sta nascendo e si sta sviluppando dagli incontri sul territorio.

Agostino Morchio consigliere comunale e portavoce di Cisano+ afferma: “Al termine di una prima serie di appuntamenti dove abbiamo già raccolto spunti e suggerimenti che rappresenteranno la base di un programma condiviso e partecipato quale sarà il nostro, trovo giusto iniziare a ufficializzare i contenuti ed alcuni volti di chi con me è stato scelto a rappresentare l’alternativa libera e democratica alla maggioranza uscente”.

“Le nostre candidature rappresentano l’espressione di un gruppo di uomini e donne che partendo dall’esperienza di questi anni di opposizione intransigente e costruttiva si sono unite nel pieno rispetto di idee ed appartenenze valoriali culturali differenti e provenienze amministrative diverse. Le nostre proposte sono e saranno il risultato di ascolto e dialogo con i cittadini come è stata e sempre sarà la nostra azione”.

“Senza imposizioni e diktat, in una sintesi per il bene della comunità tutta, prima della tessera o della militanza di partitoin Cisano+ viene la persona ed il contributo in termini di idee e lealtà che può dare al gruppo facendo spogliatoio e l’essere un giocatore della squadra”.

“Chi vuole collaborare per ridare alla maggioranza del paese la maggioranza in consiglio è ben accetto e con noi può scegliere di farlo in prima persona contribuendo ad una proposta amministrativa da Cisano per Cisano senza smanie di protagonismi e singole velleità. Quale gruppo di uomini e donne coeso noi ci candidiamo a rappresentare l’altra cisano perché insieme e senza divisioni vince il territorio e vince Cisano”.