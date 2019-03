Circolo Scherma Savona: Sara Frosi d’argento, Ottavia Occelli di bronzo

Savona. La scherma dei giovanissimi (under 14) si avvicina a passi veloci verso la prova nazionale di Riccione in programma a maggio che consacrerà i 24 campioni italiani nelle tre armi (fioretto, spada e sciabola) e nelle quatto categorie maschili e femminili. I talenti del Circolo Scherma Savona sono in corsa per il traguardo.

Sara Frosi (categoria Ragazze 12 anni) ha agguanto l’argento nella prova federale interregionale di Vercelli (Liguria Piemonte): inizio delle fasi eliminatorie con cinque vittorie ed una sconfitta che la porta al numero 3 del ranking. Saltato il primo turno di eliminazione diretta, batte la rapallina Candido per 15-12 e successivamente la torinese Argirò per 15-14, candidandosi all’assolto per il gradino più alto del podio, che deve però concedere alla spezzina Madrignani di un anno più grande. Sara comunque è stata la prima classificata nel suo anno di età.

Bella prova di Ottavia Occelli (categoria Giovanissime, 11 anni). Ottavia supera di slancio la fase eliminatoria ed i primi turni di eliminazione diretta, ma cade nell’assalto che la poteva portare a contendersi il primo posto, classificandosi terza.

Finalisti, ossia tra i primi otto, Marco Frosi, settimo nella categoria Maschietti (10 anni) e Micol Vaira, settima nella categoria Bambine (10 anni).

Vengono eliminati alla soglia della finale Riccardo Fini nella spada Maschietti (10 anni) e Matteo Esposto nel fioretto Maschietti (10 anni).

Altri partecipanti savonesi che si sono messi in mostra sono stati Alessandro Gelati e Nicolò Mantero (Maschietti fioretto) e Riccardo Giordani (Giovanissimi spada 11 anni).

Nella foto sopra: Sara Frosi sul podio, prima da sinistra

Ottavia Occelli quarta da sinistra

Micol Vaira seconda da destra

Marco Frosi