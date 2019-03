Sanremo. Si corre quest’oggi la 110a edizione della Milano-Sanremo, la “Classicissima di Primavera”, prima fra le cosiddette classiche monumento, vale a dire le gare di un giorno più importanti del ciclismo internazionale.

Le altre quattro, nell’ordine: il Giro delle Fiandre (7 aprile), la Parigi-Roubaix (14 aprile), la Liegi-Bastogne-Liegi (28 aprile) e, ultima, in autunno, a fine stagione, il Giro di Lombardia (12 ottobre).

Il percorso si snoda, come da consuetudine, lungo 291 chilometri. Partenza dall’area metropolitana di Milano (quartiere e via della Chiesa Rossa). Arrivo a Sanremo, sul rettilineo di via Roma. Nel mezzo, Pavia, Ovada, prima zona rifornimento a Campo Ligure, Masone e al km 142 la prima asperità, il Passo del Turchino (530 s.l.m.). Svolta a Genova Voltri, seconda zona rifornimento a Ceriale, in successione, al km 239.5 Capo Mele (70 s.l.m.), al km 244 Capo Cervo (60 s.l.m). e al km 252.5 Capo Berta (130 s.l.m.), quindi la Cipressa e il Poggio (salita di 3.7 km a meno del 4% medio, con punte dell’8% nel tratto prossimo allo scollinamento).

Corsa dunque non proibitiva dal punto di vista altimetrico, ma molto lunga. Adatta pertanto a corridori di fondo. Recordman della Milano-Sanremo è il belga Eddy Merckx, con ben 7 successi (1966, 1967, 1969, 1971, 1972, 1975, 1976). Nell’albo d’oro dell’ultima decade figurano: lo sprinter brittanico Cavendish nel 2009 (l’anno delle Mànie), lo spagnolo – tre volte vincitore – Freire nel 2010, dunque la doppietta australiana Goss-Gerrans nel 2011 e nel 2012, il tedesco Ciolek nel 2013, il danese Kristoff nel 2014, il tedesco Degenkolb nel 2015, il francese Démare nel 2016 (fra le polemiche per un evidente traino sulla Cipressa), il polacco Kwiatkowski nel 2017 e quindi Nibali, il quale ha interrotto nel 2018 un digiuno di vittorie italiane che persisteva da undici anni.

Situazione corsa:

CHILOMETRI PERCORSI: 45/291

Fuggitivi: Masnada, Maestri, Tonelli, Sagiv, Raggio, Schonberger, Henttla, Peron, Planet, Poli

Gruppo + 9’30”

Cronaca diretta:

10.05 Il gruppo si dirige al chilometro zero. Giornata soleggiata e senza vento.

10.10 INIZIO CORSA. 174 corridori al via. Tra i nomi di maggior spicco: Nibali; il campione del mondo, lo spagnolo Valverde; il tre volte iridato, lo slovacco Sagan, gli altri vincitori delle edizioni dell’ultimo lustro (Degenkolb, Kristoff, Demare, Kwiatkowski), quindi il francese Alaphilippe e Viviani, dati in grande forma.

Fra i liguri, il velocista dianese Bonifazio, reduce da un paio di buoni piazzamenti alla Parigi-Nizza.

10.20 Subito tentativo di fuga, nei pressi di Rozzano. Sono in dieci: Masnada, Maestri, Tonelli, l’israeliano Sagiv, il genovese Raggio, Schongerger, Henttla, Peron, Planet e Poli. Il gruppo lascia fare. Entrati nella provincia di Pavia (10.40) segue a circa dieci minuti.

11.15 Superata Pavia si prosegue alla volta di Voghera. Prima ora di corsa, media oraria 44,40 km/h.