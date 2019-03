Chitarristi da cinque nazioni a Savona per il primo concorso d’interpretazione chitarristica

Savona. Venticinque chitarristi provenienti da cinue nazioni (Argentina, Italia, Israele, Repubblica Ceca e Romania) si confronteranno nell’ambito della prima edizione del concorso d’interpretazione chitarristica “Accademia della Chitarra” di Savona che si svolgerà sabato 16 marzo 2019 presso “La Città dei Papi” in via dei Mille a Savona.

Il concorso è organizzato dall’associazione “Accademia della Chitarra” di Savona, con sede in via Barrili 3r, centro culturale-didattico dedicato alla diffusione e alla valorizzazione della chitarra classica. L’Accademia è attiva sul territorio savonese dal 2012, guidata con competenza dai direttori artistici Francesca Ghilione e Roberto Rozado, chitarristi che vantano una carriera concertistica e didattica di grande rilievo: “Siamo davvero soddisfatti del riscontro che questo evento ha avuto a livello internazionale nel mondo del chitarrismo”, sottolinea Francesca Ghilione.

La competizione, autofinanziata dall’associazione stessa, ha suscitato attenzione fra molti giovani talenti grazie alla qualità della manifestazione e dei premi in palio: grande il contributo dello stesso direttore artistico Roberto Rozado, maestro liutaio oltre che docente, che offrirà al vincitore della categoria D per “senza limiti d’età” una chitarra da concerto del valore di 4.500 euro; al miglior classificato fra le categorie dedicate ai giovanissimi verrà assegnata una borsa di studio del valore di 200 euro in memoria dei coniugi Donati Scaglia (Mario Scaglia, in arte Claodin Do Giabbe, poeta in vernacolo savonesedi cui Francesca Ghilione è nipote, era un grande appassionato di chitarra).

L’evento si svolgerà per l’intera giornata di sabato 16 marzo sarà “a porte aperte”: un appuntamento assolutamente da non perdere per gli amanti delle sei corde e non solo. Oltre alla buona musica si potranno apprezzare alcuni recenti strumenti esposti dal Maestro Liutaio Rozado e scoprire le più attuali novità editoriali.

“Si ringraziano il negozio di Musica Sagadà e le Edizioni Musicali Sinfonica per il materiale didattico offerto alla manifestazione”.