Ceriale, sosta gratuita nel piazzale della stazione: oltre 30 stalli riservati ai residenti e gestori di attività commerciali

Ceriale. Novità in arrivo per chi deve parcheggiare a Ceriale.

Dal 15 marzo la sosta all’interno del piazzale della stazione ferroviaria è completamente gratuita: è stato infatti eliminato l’obbligo di pagamento del parcheggio nel periodo compreso tra marzo e settembre.

“Circa 35 parcheggi saranno riservati ai residenti e per chi ha attività lavorative nel centro storico. I parcheggi rimanenti, una cinquantina circa, saranno del tutto gratuiti, senza disco orario: il solo “limite” sarà il divieto di sosta in occasione della pulizia del parcheggio al giovedì” ha annunciato il vice sindaco di Ceriale Luigi Giordano sulla pagina Facebook del Comune.

“Dalla prossima settimana cominceranno i lavori. Per adesso è comunque tutto libero” ha concluso Giordano.

E poi non mancano alcune novità significative, illustrate anche durante la presentazione del bilancio previsionale in Consiglio comunale. La prima di queste riguarda una prima e parziale riduzione delle zone adibite a parcheggio a pagamento, una riduzione che rientra in una precisa volontà politica da attuarsi in modo graduale, e compatibilmente con la necessità di garantire il pareggio di bilancio, per rendere completamente gratuiti tutti i parcheggi presenti sul territorio del Comune di Ceriale.