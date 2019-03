Ceriale, scontro auto-moto sulla via Aurelia: centauro finisce in ospedale

Ceriale. Incidente stradale, intorno alle 13, a Ceriale. Il sinistro, che ha visto protagonisti un’auto e una moto, è avvenuto sulla via Aurelia, all’altezza del carrozziere Doglio.

Per cause ancora in via di accertamento, i due mezzi si sono scontrati e ad avere la peggio è stato il centauro, sbalzato sull’asfalto a seguito dell’impatto.

Ha subito ferite e lesioni ed è stato soccorso dai militi della croce rossa di Ceriale che, dopo avergli prestato le prime cure sul posto, lo hanno trasportato in codice giallo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.