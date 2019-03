Cercasi famiglia per Panzerone, il gatto che ama seguire chiunque incontra

Savona. I volontari della Protezione Animali savonese lanciano un appello del cuore per trovare una famiglia che voglia adottare un simpatico gattone reduce da un grave incidente verificatosi mesi orsono in una via di Varazze.

Il felino, un maschio adulto successivamente sterilizzato dall’Enpa, venne recuperato dal Servizio Veterinario Asl2 e consegnato alle cure dell’associazione, che lo ha curato per diversi mesi per le gravi complicazioni neurologiche indotte dall’impatto con un’auto; malgrado ciò, con interventi specialistici e tanto amore, Panzerone (questo il nome datogli dai volontari) è riuscito a sopravvivere ed a guarire.

E’ soltanto un po’ lento ed il suo carattere coinvolgente (ama seguire qualsiasi persona che incontra e sedersi sulle sue scarpe) lo ha fatto subito diventare la mascotte del reparto gatti; le analisi cliniche hanno poi dimostrato che non è portatore delle malattie diffuse tra i felini.

Sinceri amici dei gatti, interessati alla sua adozione, lo possono incontrare presso la sede Enpa di via Cavour 48 R a Savona, da lunedì a sabato, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, telefono 019 824735.