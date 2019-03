Cengio, a fuoco i boschi dietro la chiesa di Rocchetta

Cengio. Un incendio di bosco è divampato oggi pomeriggio intorno alle 17 a Rocchetta di Cengio, nella zona dietro la chiesa.

Immediato l’intervento sul posto dei vigili del fuoco, che hanno contenuto le fiamme. L’intervento di bonifica è ancora in corso.

Si tratta del secondo incendio boschivo oggi in Valbormida: questa mattina infatti era divampato un rogo a Millesimo, in località Piangiaschi (clicca qui sotto per l’articolo).