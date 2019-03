Savona. Il sedicesimo turno del girone A del campionato di pallavolo femminile di Serie D avvicina il Celle Varazze volley alla promozione. Il team del Savonese guida infatti la classifica del girone con cinque punti di vantaggio sulla Nuova lega pallavolo Sanremo, quando mancano solo due turni al termine. Il margine da chiudere è così estremamente vasto e le ragazze di Lamballi e Levratto sono a un passo dalla Serie C.

Nella gara di sabato sera il risultato è stato un netto 3-0. A Campomorone le ragazze capitanate da Sara Quattrone hanno nettamente prevalso, incassando tre punti pesanti. Sanremo, infatti, ha ulteriormente rallentato. A Finale Ligure le atlete di casa, allenate da Davide Bruzzo, hanno rimontato da 0-2 a 2-2, costringendo le sanremesi al tie break. La squadra di coach Michela Valenzise si è poi imposta, lasciando però un altro punto sul terreno di gioco.

La corsa per la Serie C di Sanremo, quindi, potrà continuare attraverso i playoff, visto che il secondo posto è assicurato dai 12 punti di vantaggio sulla terza in classifica.

C’è lotta, invece, per la terza piazza. Oggi è occupata dall’Albisola pallavolo, con 27 punti. A quota 26 punti, però, si trovano Kia Autoaurelia e Legendarte Finale, a 25 punti il Campomorone.

Il turno dello scorso weekend ha visto Albisola prevalere in casa contro la Bordivolley. La squadra allenata da Luca Parodi e Alberto Porchi ha iniziato il match titubante, cedendo il primo set, per poi allungare sulle rivali e conquistare la vittoria per 3-1. Come la Legendarte, anche la Kia Autoaurelia è stata costretta al tie break. Rimontata dalla Arredamenti Anfossi, ha poi saputo imporsi negli scambi decisivi, ma ha comunque lasciato un punto sul terreno. La squadra di Diano Castello, nonostante il punto conquistato, rimane ultima nel girone, quasi di certo condannata alla Prima divisione.

A chiudere il programma lo scontro tra Cogoleto e Nsc Assicurazioni Generali. La squadra di casa, guidata da coach Pecorari, si è assicurata i tre punti.

Il prossimo turno potrebbe già essere decisivo: una vittoria, anche solo al tie break, consegnerebbe la promozione a Celle Varazze. Le biancoblù saranno impegnate in casa contro la Arredamenti Anfossi, scontro e luogo perfetto per la festa promozione. Sanremo invece ospiterà il Cogoleto volley e la contemporaneità della due gare farà giocare le secondo con un occhio – o un orecchio – sul match di Celle Ligure.