Celle Ligure. Potrebbe essere un match testa-coda a portare la festa promozione in casa del Celle Varazze volley. La squadra femminile affronterà questa sera la Arredamenti Anfossi al palasport di via Natta: una vittoria vorrebbe dire primo posto matematico a prescindere dagli altri risultati. E il primo posto significa Serie C.

“Ci stiamo preparando con la massima tensione – spiega Enrico Lamballi, coach della società – il problema potrebbe essere sottovalutare la partita e non vogliamo farlo. Sappiamo che le dianesi hanno buone individualità e, anche se ora non stanno rendendo, dobbiamo essere attenti come abbiamo fatto nelle altre partite“.

Una vittoria, anche solo al tie break, sarebbe sufficiente per fare festa senza nemmeno attendere le altre gare. Il Celle Varazze, infatti, guida la classifica di Serie D con cinque lunghezze di vantaggio su Sanremo. Una stagione di Serie D quasi perfetta per Celle Varazze, con una sola sconfitta nel ruolino di marcia: “abbiamo perso a Sanremo, giocando anche una buona partita – ricorda Lamballi – loro probabilmente nei punti decisivi hanno avuto quel qualcosa in più che non ci ha permesso di chiudere, ma è stata comunque una partita molto tirata e loro hanno giocato molto bene”. Il coach è fiero soprattutto delle gare domestiche: “le ragazze sono state strepitose”.

Celle Varazze non è società nuova all’alta classifica di Serie D. Già nella scorsa stagione il team di Lamballi aveva raggiunto i playoff, interrompendo il sogno solo in gara 3. “L’anno scorso abbiamo perso a Cogoleto forse per una rosa più corta delle avversarie – spiega il coach – quest’anno ci siamo rinforzate, con tre ragazze nuove da Quiliano con esperienza anche in Serie C. La rosa è più competitiva e abbiamo tenuto in piedi l’ossatura della scorsa stagione”.

Mancano solo poche ore alla prima delle due gare che potrebbero consegnare la promozione alle ragazze di Celle Varazze. Ore di preparativi e tensione. “Abbiamo finito con gli allenamenti e siamo sereni – chiarisce Lamballi – questa squadra è capace a giocare partite così, a girare la tensione in modo positivo per giocare bene. Aspettiamo la gara di questa sera e speriamo che ci sia un folto pubblico a tifare“.