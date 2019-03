Celle Ligure. Il Celle, sotto di una rete (Torra) a Bragno, ribalta il risultato, grazie ad una doppietta di Soto Pesce e alla rete di Alagie, conquistando tre punti d’oro.

“E stata una grande vittoria, che alimenta le speranze di consolidare la categoria, se sapremo, nelle giornate che mancano al termine del campionato, giocare come oggi – dichiara un raggiante Jacopo “Pappo” Provato – abbiamo trentadue punti (ndr, dieci di vantaggio sulla penultima) e la possibilità di salvarci direttamente“.

“E’ stata una bella partita, giocata meglio, nel primo tempo, dal Bragno, passato in vantaggio con Torra, che ha sfruttato al meglio un corner di De Luca. I ragazzi di Cattardico hanno colpito una traversa con Anselmo, ma nei secondi quarantacinque minuti di gioco abbiamo dominato la gara, segnando tre reti e non concretizzato tre/quattro occasioni”.

“E’ stato il giorno di Nacho Soto Pesce, autore di una doppietta – continua il portierone del Celle – il primo goal è arrivato su assist di Vallerga, mentre in occasione della seconda rete, ha effettuato uno stop da fuori area al volo, ed ha calciato in mezza rovesciata, che non ha dato scampo a Pastorino. La terza marcatura è arrivata su azione di ripartenza, assist dell’eterno Suetta per Alagie, un ragazzo originario del Mali (classe ’98), che presentatosi solo davanti a Pastorino, lo dribblato, depositando la palla in rete”.

“Abbiamo giocato un partitone – conclude, con orgoglio, Provato, applicando le indicazioni del mister, che ci ha allenato tutta la settimana sui ‘due tocchi‘, li abbiamo messi sotto sul piano del gioco e su quello fisico, dobbiamo continuare a lottare per coronare il nostro sogno sportivo”.