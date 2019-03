Carnevale a Quiliano, come cambiano le corse dei bus

Quiliano. In occasione del carnevale in programma domenica 10 marzo, la Sp58 tra via Tecci e via Don Peluffo (ponte Baley) a Quiliano verrà chiusa al traffico veicolare dalle 14 alle 18 circa.

Per questo motivo i mezzi di Tpl Linea della linea 9 Savona-Quiliano si attesteranno in piazza a Valleggia e non raggiungeranno il centro di Quiliano.

Per ulteriori informazioni sui servizi TPL è possibile contattare il numero 019 2201231 (attivo nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle 7.15 alle 17.30 e il sabato dalle 7.15 alle 13) e il sito internet all’indirizzo www.tpllinea.it.