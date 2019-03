Carige, proseguono le trattative e i contatti: entro Pasqua i potenziali acquirenti

Liguria. Mell’uovo di Pasqua potrebbe esserci la sorpresa dei potenziali acquirenti di banca Carige, che “presenteranno le proprie offerte entro la metà aprile, e sono già in contatto con la banca e con la Bce”. E’ quanto si apprende da fonti finanziarie e dalle ultime indiscrezioni trapelate sulle trattive in corso sul futuro dell’istituto di credito ligure.

La settimana chiave potrebbe essere proprio quella prima di Pasqua.

Il piano industriale presentato a febbraio dai commissari puntava a una crescita della banca anche in ottica stand alone, senza quindi la possibilità o necessità di un matrimonio: 630 milioni di aumento, 1000 posti di lavoro in meno, rivoluzione “light” nei processi e servizi.

“Ci aspettiamo nel mese di aprile – aveva detto in quella occasione uno dei commissari, Fabio Innocenzi – le offerte vincolanti sulla business combination per il resto non rispondo e non commento. Ci sono altri soggetti, ma neanche sotto tortura diremo nomi, che stanno guardando la banca nella sua totalità”.

In passato, tra i nomi dei possibili pretendenti, si erano fatti quelli di Bnl-Bnp Paribas, Unicredit, Cariparma-Credit Agricole e Banco Bpm, ma chi si sta per affacciare potrebbe essere una new entry rispetto ai rumor dei mesi scorsi.