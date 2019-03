Carcare torna ad avere un comando autonomo di Polizia locale 

Carcare. Dal primo marzo il Comune di Carcare ha nuovamente un comando autonomo di Polizia locale. Non è stata, infatti, rinnovata la convenzione con Altare e Cairo che durava dal 2014 e il sindaco Christian De Vecchi ha deciso di potenziare l’organico comunale per rafforzare la presenza di forze dell’ordine sul territorio.

A rivestire il ruolo di comandante è l’ispettore Luca Pignone, 46 anni, di Ventimiglia, laureato in Scienze politiche internazionali, operatore per oltre 14 anni della Polizia locale di Sanremo.

“Ho accolto con piacere l’opportunità di fare un’esperienza nuova, in una realtà diversa da quella in cui sono cresciuto professionalmente ma sicuramente stimolante – sottolinea Pignone, che nel suo curriculum vanta anche il grado di istruttore di tiro operativo e il conseguimento del diploma di perfezionamento universitario in servizi di polizia – Le nostre priorità saranno la sicurezza stradale, la prevenzione dei reati attraverso controlli mirati e puntuali, nonché l’attenzione alle norme sempre più stringenti in materia di safety per quanto riguarda le manifestazioni e gli eventi che si terranno in paese”.