Savona. Giornata numero diciassette per la Serie C di pallavolo femminile: la Autorev rimane in vetta, seguita da Santa Sabina, Carcare e Volare.

La capolista ha superato la Tigullio volley project: tre a uno il risultato finale. La Autorev ha ceduto solo il secondo set e ha poi conquistato i tre punti. Il suo margine in classifica si allunga e firma una seria ipoteca sulla vittoria della serie.

Vince in tre set e si riprende il secondo posto, poi, il Santa Sabina. Le ragazze di Ferloni hanno piegato la Admo di Mattia e sorpassato Carcare. Il team allenato da Dagna e Loru, infatti, si è arreso a Sarzana contro la Lunezia. La squadra del Levante si è imposta per tre a zero, fermando le valbormidesi. La sfida per il secondo posto si fa sempre più ardua.

Quarta piazza per la Volare volley: Licata e Simoncini hanno guidato dalla panchina un gruppo capace di imporsi ad Andora, in casa della Gabbiano volley, sempre ultima della serie.

Nella zona più bassa della classifica, poi, vittoria di Albenga. Le ragazze allenate da Valentiona Pezzillo e Daniele Di Vicino si sono imposte per tre set a uno sulla Maurina Strescino.

Due tie break completano il quadro dello scorso turno. A Cogoleto il team di casa ha ceduto al termine di una gara equilibratissima contro il Volley Genova vgo, mentre la Virtus Sestri ha rimontato due set, per poi imporsi contro la Grafiche Amadeo Sanremo.

La classifica conferma la gerarchia per la prima posizione, con la Autorev che avvia praticamente una fuga. Lotta per la seconda piazza, con alcune squadre ancora in corsa.