Carcare. “L’autogrill più bello d’Italia è una meta e non una sosta”. Questo il significato dell’iniziativa di oggi a Vispa, nell’area in direzione Torino lungo la A 6, gestita da sessant’anni dalla famiglia Marenco e che a breve rischia di passare in mano a grandi colossi di distribuzione già presenti sulla rete autostradale nazionale.

Massimiliano e Verena Marenco, infatti, figli del Deus ex machina Diego, che aveva creato e inventato un autogrill non omologato ma perfettamente integrato con il territorio, non hanno potuto partecipare alla gara per riottenere l’area, perché non in possesso dei requisiti creati ad hoc per le grandi catene, in primis quello finanziario che prevede una soglia minima di fatturato di otto milioni annui.

Ecco quindi la volontà di portare fisicamente a Vispa, oggi, l’asse istituzionale in difesa di questa realtà produttiva e occupazionale, dove si possono gustare da anni le specialità del territorio, con spazi aperti ricchi di sculture ed opere d’arte, un’area canina d’eccellenza, e, non da ultimo, dive i vizi come il fumo e il gioco d’azzardo sono sempre stati banditi. Nell’area della famiglia Marenco, infatti, non si vendono sigarette e non ci sono slot machines.

Il sindaco di Carcare, Christian De Vecchi, ha accolto il grido d’allarme dei gestori, e tra le numerose iniziative già programmate per sostenere la battaglia della famiglia Marenco ha portato oggi a Vispa la deputata piemontese Monica Ciaburro e il consigliere regionale ligure Angelo Vaccarezza. Un incontro di Comune, Regione e Stato, oltre che di numerosi amministratori e cittadini, per portare avanti un’istanza che va contro le omologazioni e le speculazioni a danno di imprese produttive importanti per il territorio.

Proprio la parlamentare Ciaburro di Fratelli d’Italia ha sottolineato come “la vertenza, parallela ad altre due realtà della provincia di Cuneo, sia approdata al Governo e di quanta sensibilità ci sia per difendere l’occupazione e l’impegno di figure fondamentali per l’economia locale come quelle della famiglia Marenco”.