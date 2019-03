Carcare, al Liceo Calasanzio un incontro su giornalismo ed editoria con un consigliere nazionale dell’Ordine

Carcare. “Quando la notizia è buona”: questo il titolo del libro e il tema dell’incontro di domani al liceo Calasanzio di Carcare, alle 15.30, alla presenza dell’autore Dino Frambati, consigliere nazionale dell’Ordine dei giornalisti.

Un’occasione, come sottolinea il dirigente scolastico Fulvio Bianchi, per riflettere e per parlare ai ragazzi della professione del giornalista e dell’editore, ma anche per difendere le notizie “buone”, di cui il libro è ricco, benché si dica che a essere lette siano solo quelle negative.

“Il male, lo si sa, contamina, induce a ripetere. Il bene, che è tanto più modesto e silenzioso, pure esiste. Va espresso – sottolinea Frambati – va portato in luce, perché anch’esso sia di esempio e suggerisca l’imitazione”.

Interverrà inoltre Stefano Termanini che spiegherà cosa significhi essere editori oggi, nella società della velocità e dell’informatica, e quanto grave sia il rischio presente della disaffezione alla lettura”.