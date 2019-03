Carcare, al Calasanzio la “Students’ Conference”: una settimana con 77 studenti e insegnanti da tutta Europa

Carcare. Erasmus plus di scena al liceo Calasanzio di Carcare: questa volta toccherà all’istituto superiore ospitare dal 22 al 29 marzo la “Students’ conference” nell’ambito del Programma europeo per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport.

Si tratta di un importante evento che vede la partecipazione di ben settantasette studenti e insegnanti provenienti dai paesi europei che fanno parte del partenariato, quali Germania, Norvegia, Polonia e Repubblica Ceca. Insieme a loro diciassette liceali, tra le eccellenze della scuola, coordinati dalla professoressa Simona Chiarlone, responsabile di Erasmus plus per il liceo carcarese.

“Il progetto prevede la realizzazione di uno spettacolo teatrale sulla base di un copione scritto nei mesi scorsi con gli studenti stessi – spiega la professoressa Chiarlone – I ragazzi verranno divisi in gruppi internazionali: sei di recitazione, uno di musica che si occuperà della colonna sonora e uno di arte per la realizzazione della scenografia. Lo spettacolo verrà messo in scena giovedì 28 marzo nell’Aula magna del liceo”.

I ragazzi di Erasmus plus vivranno una settimana all’insegna del confronto e dell’interazione, oltre che della scoperta per i giovani straniere di alcune attrattive locali, quali il museo del vetro di Altare, il palabeach di Spotorno per una mattinata all’insegna di sport e divertimento; non mancherà anche una visita al museo egizio di Torino e alle grotte e al museo etnografico di Toirano.