Europee, Caprioglio conferma il “no” a Berlusconi: “Momento troppo delicato per la città”

Savona. “Confermo le voci in merito alla proposta di candidatura alle prossime elezioni Europee”. Così il sindaco di Savona Ilaria Caprioglio conferma le indiscrezioni lanciate ieri da IVG.it in merito ad una chiamata di Silvio Berlusconi in vista delle elezioni del prossimo 26 maggio.

Caprioglio, quindi, conferma che il leader di Forza Italia l’avrebbe voluta in squadra, ma precisa anche di aver già declinato l’invito del Cavaliere: “La proposta mi ha sorpreso, e anche onorato, tuttavia ho declinato per senso di responsabilità verso i Cittadini: è un momento delicato per la nostra Città, un momento che richiede il massimo impegno e concentrazione, anche per superare quanto recentemente ha colpito non solo Savona ma l’intero comprensorio” conclude il sindaco di Savona.

In effetti, in caso di elezione, tra meno di tre mesi il Comune di Savona sarebbe stato decapitato in un momento certamente non semplice. Sono tanti, infatti, i tanti problemi che attanagliano Palazzo Sisto: su tutte la crisi di Ata, ma anche le difficoltà di bilancio e quelle più prettamente politiche (la maggioranza di Caprioglio non è mai stata particolarmente solida, e un vuoto di potere con conseguente reggenza ad Arecco potrebbero definitivamente sfaldare la già poco coesa squadra di governo).

A questo punto, quella di vedere il primo cittadino savonese come candidata alle prossime elezioni europee, resterà soltanto una suggestione. La chiamata di Berlusconi era arrivata dopo alcuni contatti tra il sindaco e Antonio Tajani, vicepresidente del partito. D’altronde la vicinanza tra Caprioglio, ufficialmente “civica”, e gli azzurri è di vecchia data: fece scalpore questa estate la sua presenza a Roma ad una convention di FI (nella foto) a cui, teoricamente, potevano partecipare solo deputati, senatori e amministratori locali appartenenti al partito.