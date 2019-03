Albenga. Intervento congiunto di vigili del fuoco e volontari di Accademia Kronos per salvare una capra rimasta incastrata in una recinzione.

Allertati da alcuni escursionisti, ieri i volontari del gruppo cinofilo dell’associazione ambientalista si sono ecati in via Vigo, al confine tra Alassio ed Albenga, dove una capra di razza camosciata alpina era rimasta incastrata nella recinzione di un bed & breakfast.

di 5 Galleria fotografica Capretta rimane incastrata in una recinzione









I volontari si sono subito attivati per cercare di liberare l’animale e di rintracciare i proprietari della struttura ricettiva, ma ogni tentativo è stato inutile. Gli addetti, dunque, hanno chiesto l’intervento dei vigili del fuoco di Albenga, che sono subito giunti su posto.

“Con la professionalità e competenza che li contradistingue – spiegano i volontari – in poche manovre i vigili del fuoco hanno liberato l’animale dalla morsa della recinzione. Ora come Accademia Kronos valuteremo le azioni da svolgere per la salvaguardia dei due animali trovati senza adeguato riparo cibo e acqua”.