Spotorno. Sabato 16 e domenica 17 marzo a Spotorno, presso la palestra Sbravati, si sono svolte la seconda prova del campionato Confsport di Serie A, B, C, D e di specialità e la prima prova dei campionati Élite, Gran Prix e Trofeo Arcobaleno di ginnastica ritmica.

Si è conclusa al meglio un’intensa giornata di gara per le ragazze della ASD Ginnastica Libera di Spotorno.

Sveglia presto per le atlete della categorie Serie A. Inizia la competizione per le Giovanissime: un terzo posto al corpo libero e un primo posto al cerchio, dove viene premiata anche quale campionessa regionale, per Arianna Cioè. Sempre nella stessa categoria secondo posto al cerchio e primo posto al corpo libero per Micol Mucciolo.

Tra le Junior 2 podio al cerchio per la Ginnastica Libera con un terzo posto per Sofia La Scala, un secondo posto per Elisa Testa ed un primo posto per Delia Grumeza. Primo posto alle clavette per Elisa Testa, primo posto alla fune per Sofia La Scala e primo posto alla palla per Delia Grumeza. Tutte e tre le ragazze sono campionesse regionali del secondo attrezzo elencato.

La mattinata prosegue con le più piccoline. Per la categoria Babies Serie C la società spotornese si aggiudica un primo posto con Sophie Riccobene e un secondo posto con Viola Tirotto. Nella categoria Junior 1 secondo posto al corpo libero per Valentina Ferrero.

Iniziano la fase pomeridiana le Babies della categoria Serie D con un primo posto per Martina Briano, un secondo posto per Giulia Marenco, un terzo posto per la piccola Giulia Zunino ed un quarto posto per Ginevra Bracco. Per quanto riguarda le Allieve, primo posto al corpo libero per Giorgia Barbano e, per le Junior, primo posto per Elena Arrigo, campionessa regionale.

Passando alla categoria Serie B, si portano a casa un primo posto alla fune Giada Ferrero ed un secondo posto alla palla Ilaria Prestia.

Per finire, le ginnaste Gold nella categoria Élite. Tra le Allieve B2 primo posto al corpo libero e secondo posto al cerchio per Sara Carello che, seppur influenzata, conclude la gara al meglio. Per le Giovanissime B2 ottima gara per Eva Astigiano, che riesce a conquistare il gradino più alto del podio sia al corpo libero che al cerchio.

Due secondi posti per Martina Fiorenelli nella categoria Allieve B1 alla palla e alle clavette. Bene anche Marilù Rota, Junior 1 B1, che conquista anch’ella due primi posti, rispettivamente alla palla e alle clavette.

Per le Junior 1 B2 al cerchio terzo posto per Giulia Ricco, quarto posto per Sindi Domi e quinto posto per Cecilia Zaccarini. Nella palla, primo posto per Sindi Domi e secondo posto per Giulia Ricco. Secondo posto per Cecilia Zaccarini al nastro.

Per finire, la classifica delle atlete spotornesi meno giovani. Primo posto sia al cerchio che alle clavette per Matilde Cantini, Junior 2 B1; primo posto sia al cerchio che alle clavette per Laura Ruda, Junior 2 B2; primo posto sia al cerchio che al nastro per Giulia Zunino, Master B2.