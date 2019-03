Campionato Berretti, l’Entella cala il tris in casa dell’Albissola

Savona. L’Entella Chiavari di mister Castorina cala il tris in casa dell’Albissola, consolidando la seconda posizione in classifica, alle spalle del Torino.

Le reti dei tigullini portano la firma di Brunozzi, De Rigo e Sahki, mentre il goal della bandiera dei ceramisti è di Biancato (su rigore).

L’Entella vince la quindicesima partita in campionato, mentre per l’Albissola si tratta dell’ottava sconfitta. Menini e compagni sono al quinto posto in graduatoria con 28 punti all’attivo, due lunghezze di vantaggio su Robur Siena (vittoriosa per 3-0 sulla Lucchese) e sulla Carrarese che non ha disputato la gara con il Cuneo.

Sia Siena che Carrarese hanno giocato una partita in meno rispetto all’Albissola.

Le formazioni scese in campo:

Albissola: Alocci, Pittaluga, La Monica, Boero, Piccardo, Bettella, Perasso, Rossi, Menini, Biancato, Bennati

Entella: D’Amora, Garbarino, Lai, Lipani, Reale, Bonini, Brunozzi, De Rigo, Costa, Meazzi, Testone

Le formazioni Under 17 e Under 15 hanno osservato un turno di riposo e nel prossimo turno ospiteranno, al Faraggiana, il Novara.