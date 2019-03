La Rari Nantes Savona presenta lo stage estivo di pallanuoto “Camp 2019”

La Rari Nantes Savona milita nel Campionato Nazionale di Serie A di pallanuoto maschile dal 1982. La vittoria in Serie B, i primi successi in Serie A furono conquistati da una squadra di ragazzi tutti provenienti dal vivaio savonese. Nell’attuale campionato assoluto sono 9 su 13 i giocatori provenienti dal vivaio della Rari. Da allora la Rari ha formato almeno 1 giocatore di Serie A all’anno. Ha vinto (oltre i 3 Scudetti nel Campionato Assoluto, 3 Coppe Italia, 2 Coppe Europee) innumerevoli titoli giovanili Juniores, Allievi e Ragazzi. I nazionali Pisano, Angelini, Felugo, Mistrangelo, Rizzo, … si sono formati a questa scuola prima di conquistare medaglie con la Nazionale. Molte sono state nel corso degli anni le richieste di informazioni e di collaborazioni da parte di società di vario livello. Da tutto questo è nata nel 1994 l’idea di organizzare uno stage estivo aperto a giovani atleti.

L’altra idea di fondo è quella di caratterizzare questi stage, nella misura del possibile, come stage di istruzione tecnico tattica e non come campi solari o settimane di divertimento. A questo proposito, anche quest’anno ci sarà anche la possibilità di confrontarsi con arbitri di livello internazionale che dirigeranno alcune partite dello stage e ci sarà la possibilità per gli allenatori, con atleti iscritti, di assistere agli allenamenti, previo richiesta da inoltrare via email.

Di seguito comunichiamo gli aspetti principali dello stage, riservato ai ragazzi di età compresa tra gli 11 ed i 17 anni, che si svolgerà nella piscina comunale olimpica “Zanelli” in Corso Colombo 3 a Savona, un impianto considerato tra i più belli d’Italia.

INIZIO DELLO STAGE

L’arrivo è previsto Lunedì 15 Luglio 2019 dalle ore 15,30 alle ore 17,00 presso la Piscina Comunale Olimpica “Zanelli” in Corso Colombo 3 a Savona.

Possono partecipare allo Stage ragazzi in età compresa tra gli 11 ed i 17 anni.

TERMINE DELLO STAGE

E’ previsto Sabato 20 Luglio 2019 alle ore 11,30, immediatamente dopo la maxi partita che chiuderà lo stage.

In quel momento cessano i servizi di assistenza e controllo da parte del personale incaricato.

A tutti i partecipanti verrà consegnato un attestato di partecipazione.

PRENOTAZIONI

Le prenotazioni si apriranno il 1° Aprile e proseguiranno fino al 30 Giugno 2019 e comunque sino ad esaurimento dei posti disponibili.

OSPITALITA’

La struttura alberghiera che ospita i partecipanti è l’ Hotel Riviera in Via Colla 55 a Celle Ligure (Savona) (Tel. 019-990541).

L’Hotel Riviera offre ambienti accoglienti e confortevoli, con un personale preparato a ricevere “l’invasione” dei ragazzi dello stage.

Le stanze sono a due, tre o quattro letti, tutte con servizi interni.

La cucina particolarmente curata è di tipo familiare ed offre un menù ricco e vario.

RECAPITI TELEFONICI

Segreteria organizzativa: Tel. 019-8489778

e-mail: laura.sicco@rarinantes.sv.it

(Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 10,00 alle ore 17,00)

(Martedì e Giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00)

CARIGE RARI NANTES SAVONA CAMP 2019

Il Camp si prefigge l’obiettivo di dare a tutti i ragazzi la possibilità di essere diretti e valutati, consigliati e aiutati da uno staff tecnico di valore primario.

Il Direttore dello stage è il Prof. Claudio Mistrangelo, Direttore Tecnico della Carisa Rari Nantes Savona ed ex allenatore della 1^ Squadra.

Gli atleti saranno seguiti durante gli allenamenti da Andrea Pisano, allenatore della 1^ Squadra e responsabile tecnico del Settore Giovanile del Chiavari Nuoto e da Jacopo Colombo giocatore della 1^ Squadra di pallanuoto della Carige Rari Nantes Savona.

Nelle ore extra allenamento i ragazzi saranno impegnati in:

– 1 ora al giorno di altre attività sportive

– altre ore sempre guidati da dirigenti o tecnici della Rari Nantes Savona.

Maggiori informazioni verranno inviate, a richiesta, via mail.

Laura Sicco

(Nella foto in alto i partecipanti al Camp dello scorso anno).