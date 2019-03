Camion e auto incastrati a Bastia, Porro (Lega): “Problema mai risolto da un’amministrazione che non ascolta i cittadini”

Albenga. “Quanto avvenuto ieri sera (18 marzo 2019) a Bastia d’Albenga, con un camion e un’auto rimasti incastrati in via Pacini e il conseguente tilt della viabilità in tutta la frazione è un’ulteriore dimostrazione della mancanza di attenzione da parte dell’amministrazione comunale uscente verso le esigenze e le istanze del nostro territorio”.

Il duro affondo porta la firma di Cristina Porro, capogruppo Lega in consiglio comunale e segretario della Lega Albenga e Valli Ingaune, che, dopo l’ennesimo episodio che ha portato il caos viabilità in centro Bastia, è partita all’attacco.

“L’ennesima testimonianza che questa giunta non ascolta i cittadini di Albenga: più e più volte, infatti, questa problematica è stata sollevata e sottoposta all’attenzione dell’amministrazione, al sindaco e al vice sindaco in prima linea, si sono fatte riunioni, ma non è servito a nulla. A dispetto delle recenti passerelle della giunta al gran completo, a Bastia i problemi di viabilità permangono, perché nulla ancora è stato fatto”.

“Anziché dedicarsi agli asfalti elettorali, forse il vice sindaco uscente dovrebbe occuparsi di criticità presenti da tempo, mai affrontate né risolte. Serve un cambio di rotta: sistemare la viabilità cittadina e risolvere i problemi di Bastia e delle frazioni, la cui voce in questi anni non ha trovato risposta, sarà una delle priorità del programma amministrativo di Calleri sindaco”, ha concluso Porro.