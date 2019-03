Calcio, insulti razzisti al portiere sudamericano del Priamar: partita sospesa due volte

Cairo M. Durante l’incontro di ieri del campionato di calcio della categoria “Giovanissimi” (13-14 anni) provinciali tra Cairese e US Priamar 1942 Liguria, alcuni pseudo sostenitori della società valbormidese hanno emulato il peggior tifo professionistico, ingiuriando pesantemente per gran parte della partita i ragazzi in maglia rossoblù anche con gravi insulti di natura razziale nei confronti del giovane portiere savonese.

La denuncia è arrivata dalla storica società calcistica savonese, che ha stigmatizzato il gravissimo comportamento della tifoseria avversaria “che nulla a che vedere con lo sport dilettantistico giovanile” afferma l’US Priamar 1942 Liguria.

“La storica società savonese, che da sempre promuove l’attività sportiva con uno spirito volto all’integrazione sociale, vuole esprimere la propria vicinanza a tutti i propri tesserati della leva giovanissimi ed il sostegno al bravo portiere che ha dimostrato grande maturità in questo spiacevole episodio”.

Proprio per gli insulti a sfondo razziale pronunciati nel corso della partita, l’arbitro ha sospeso la gara per ben due volte.

Anche la società cairese si è prodigata in ogni modo per cercare di limitare gli atteggiamenti incivili di questo pseudo-tifosi.