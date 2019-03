Vado Ligure. Nella domenica in cui la prima squadra maschile vince l’importante sfida con la capolista Rivarolese, anche le ragazze del Vado, sul campo di casa dell’Aldo Dagnino, centrano una preziosa vittoria imponendosi per 2-1 contro le piemontesi della Futura Langhe.

Le rossoblù, che da cinque mesi non perdono in casa, hanno vinto la partita grazie ad una doppietta di Giada Valle e ad una generosa prova di tutta la squadra.

La formazione vadese: Parodi, Papa, Bernat, Cerruti, Salvo, Viola, Ymeri, Danese, Valle, Bonifacino, Levratto; a disposizione Viglietti, Francese, Malacrida, Viglietti. All. Galliano.

Il Vado domenica 24 marzo sarà ospite del Musiello Saluzzo, squadra che in classifica lo precede di 1 punto. La quinta posizione, massima ambizione possibile per le rossoblù, ora dista solamente 2 lunghezze.

Al momento, però, le vadesi sono ottave; hanno scavalcato l’Alassio FC che era fermo per il turno di riposo e ora ha 2 punti in meno rispetto alle rossoblù. Domenica 24 marzo le giallonere riceveranno l’Olimpic 1971, fanalino di coda del torneo.

Il girone di ritorno era iniziato male per entrambe le compagini della provincia di Savona: il Vado era stato battuto 2-0 dalla Savigliese, l’Alassio FC era stato sconfitto 2-1 dal Borghetto Borbera.

È stato un weekend ricco di soddisfazioni per il settore femminile del Vado FC. Sabato mattina, alla presenza dei mister Nadia Galliano e Vincenzo Eretta, le piccole rossoblù del settore giovanile hanno ricevuto al Dagnino la gradita visita delle pari età della Matuziana per disputare un’amichevole. Partita divertente ed ottima prestazione per tutte le ragazze in campo.

Nella foto: Luca Tarabotto, allenatore della prima squadra maschile, e Nadia Galliano, allenatore della prima squadra femminile.