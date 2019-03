Cala il sipario sul mercato in via Dalmazia: ultimo mercoledì prima del trasferimento sul Lungocenta

Albenga. Il fatidico conto alla rovescia è giunto allo “zero” e il sipario è pronto a calare, dopo oltre 10 anni. Proprio così perché l’annunciato trasferimento del mercato settimanale di Albenga si farà ed ora è ufficiale anche la data del trasloco. Quello di domani (mercoledì 13 marzo 2019) sarà l’ultimo giorno per gli ambulanti lungo via Dalmazia.

Mercoledì 20 marzo 2019, infatti, i banchi del mercato vedranno la luce non più da via Dalmazia, ma dalla “vecchia” sede di Lungocenta Croce Bianca. Una sorta di “ritorno al passato” se si pensa che, anni addietro, il mercato fu traslocato proprio dal Lungocenta per problemi di sicurezza (relativi alle possibili esondazioni del Centa), oggi superati.

Nelle giornate del 21, 26 e 28 febbraio 2019, i commercianti sono stati accolti, a scaglioni, nel palazzo del Comune di Albenga, per l’assegnazione dei posti nella nuova location.

I posteggi per il settore alimentare e i produttori saranno dislocati in via XXV Aprile fino all’incrocio con via degli Orti (lasciando così libero e agevole il passaggio delle auto che transitano con frequenza in particolare nell’orario di entrata e uscita dalle scuole). I posteggi del settore non alimentare, invece, saranno collocati sul Lungo Centa Croce Bianca e in via Deportati e Internati Albenganesi in Germania.

Proprio domani (mercoledì 13 marzo 2019) saranno messi a punto gli ultimi dettagli, come ha spiegato il vicesindaco Riccardo Tomatis: “Domani verranno consegnate le notifiche a tutti gli ambulanti con le nuove disposizioni e, a partire da mercoledì prossimo (20 marzo), il mercato si trasferirà ufficialmente e nuovamente sul Lungocenta Croce Bianca”.

“Si tratta di una scelta non casuale, se si pensa che la soluzione di via Dalmazia era stata adottata come ‘temporanea’ per questioni di sicurezza, ma anche ponderata e oggetto di riflessioni e discussioni. I vantaggi per la città, per gli abitanti e i turisti, saranno evidenti. Ci saranno migliorie dal punto di vista della sicurezza, ma anche della viabilità e della fruibilità”.

“La zona di Lungocenta Croce Bianca, infatti, garantisce numerosi sbocchi in termini di accessi e inoltre evita di ‘spezzare’ la città in due, come avviene invece con il mercato in via Dalmazia. Inoltre, la nuova sede sarà fruibile con maggior facilità dagli abitanti di Vadino e del Centro Storico, ma anche dai turisti che vedono nella ‘città vecchia’ e in piazza del Popolo, entrambe vicine al Lungocenta, i proprio punti di riferimento”, ha concluso Tomatis.