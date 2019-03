Cairo Montenotte, visite gratuite contro l’aneurisma dell’aorta addominale

Cairo Montenotte. Promossa dall’associazione “Dottor Franco Guido Rossi”, in collaborazione con il Comune di Cairo Montenotte e con Cairo Salute, ha preso il via la campagna di prevenzione per l’aneurisma dell’aorta addominale, rivolto a tutte le persone di età compresa tra i 60 e i 75 anni residenti nel Comune di Cairo Montenotte.

Il programma prevede uno screening, effettuato gratuitamente, ovvero, un’ecografia di semplice esecuzione, in grado di individuare la presenza o l’assenza di aneurisma addominale, che sarà eseguita da medici e personale qualificato presso la sede dell’associazione, in piazza della Vittoria, presso il Palazzo di Città.

Gli interessati hanno ricevuto, o riceveranno, una lettera di invito dove troveranno tutte le spiegazioni utili per effettuare l’esame, che non necessita della richiesta del medico di famiglia. Per ulteriori informazioni è possibile telefonare al numero 019/50707313 dalle 10 alle 12 dal lunedì al sabato.

Che cos’è l’aneurisma dell ‘aorta addominale? L’aneurisma non è altro che una dilatazione dell’aorta dovuta ad una fragilità della parete stessa e quando il sangue affluisce nel vaso indebolito la sua pressione porta ad alterare la normale forma del vaso che si gonfia formando una sorta di palloncino.