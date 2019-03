Cairo Montenotte. Oggi pomeriggio alle ore 16:15 la squadra 71 dei vigili del fuoco di Cairo Montenotte ě intervenuta in via delle Vallegge dove, per cause ancora da chiarire, si ě sprigionato un incendio che ha coinvolto un mezzo pesante e una vettura posteggiate in una zona adiacente al bosco.

L’intervento immediato dei pompieri ha evitato il peggio, con le fiamme che sono state domate prima che potessero propagarsi al bosco adiacente.

Sul posto anche 118 e Carabinieri. L’intervento di bonifica è tutt’ora in corso.