Cairo Montenotte. La Cairese, raggiunta (all’84°) dal frontaliere Felici, trova, subito dopo, con Facello, il goal della vittoria.

“Potevamo chiudere la partita anzitempo, ma, per fortuna, dopo il loro pareggio, abbiamo trovato la forza di chiudere, a nostro favore, la gara – afferma il ds Matteo Giribone – nostro obiettivo è vincere tutte le partite ancora da giocare, senza guardare il risultato delle altre squadre, per cercare di arrivare il più in alto possibile e chiudere, alla grande, l’ottimo campionato disputato”.