Cairo Montenotte. “Sono molto contento per la vittoria, volevamo portare a casa i tre punti, perchè ci permettono di rimanere in corsa sino all’ultimo, per la vittoria finale”.

Leo “El Pitu” Pastorino va dritto al nocciolo della questione, mettendo in evidenza lo stato d’animo e le motivazioni di uno spogliatoio che vuole giocare le sue carte sino all’ultimo”.

“Non ci poniamo nessun limite, ma vogliamo, semplicemente, fare del nostro meglio per giocare al massimo contro qualsiasi avversario, come abbiamo fatto fino ad oggi”.

“Sono molto contento per aver segnato – conclude il forte l’attaccante – è stato un goal pesante, siamo stati molto bravi a mantenere la calma, nonostante lo svantaggio iniziale, abbiamo messo in campo la giusta mentalità, che ci ha permesso di recuperare e vincere la partita”.