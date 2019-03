Cairese: conclusa con due successi la Next Generation Cup Under 15

Cairo Montenotte. Settimana impegnativa per il Baseball Cairese, iniziata decisamente male con la visita dei ladri con annesso sfondamento della finestra nei locali del campo da baseball e finita bene con le due vittorie nel concentramento finale della Next Generation Cup Under 15 di Novara.

Sofferta la prima partita contro i ragazzi del Fossano, con Castagneto mattatore sul monte di lancio coadiuvato da Davide Torterolo dietro al piatto, Bussetti in prima, Garra in seconda, Andrea Torterolo in terza base, De Bon in interbase, all’esterno Toffanello, Buschiazzo e Poddine. In svantaggio con il punteggio di 2 a 1, si arriva all’ultima ripresa; Buschiazzo batte valido e Toffanello in base per ball ed è De Bon con una lunga battuta a spingere a punto i due compagni per poi essere sua volta spinto a punto dalla valida di Davide Torterolo. Risultato finale: Cairese batte Fossano 4 a 2.

Nel secondo incontro i tecnici inseriscono sul monte Franchelli, a ricevere Castagneto, in seconda Bruno e all’esterno Rozio, Leoncini e Raddi. Partita a senso unico trascinati da un De Bon incontenibile, insieme a Bussetti, Raddi e Franchelli, autori anch’essi di lunghe valide da extrabase. I giovani cairesi battono il Rho 9 a 0.

Si è concluso così il torneo Next Generation Cup Under 15, giocato indoor nella fase invernale, diventato una festa all’aperto nella giornata conclusiva con tutte le categorie divise sui campi del Porta Mortara e del Novara in un tripudio di colori.

Prossimo impegno per gli Under 15 cairesi: il Memorial Cecoli a Sanremo sabato 30 e domenica 31 marzo.

Esordio casalingo per la formazione seniores della Cairese in amichevole contro i Brothers. Evidente la mancanza di esperienza sul campo e la ruggine accumulata nell’inverno. Si parte con Baisi sul monte, Marenco a ricevere, in prima Torello, Sulsenti in seconda, Pepino in terza, Bloise interbase, all’esterno Zaharia, Sechi e Gandolfo, battitore designato Bonifacino.

Nel corso dell’incontro le due formazioni hanno mischiato le carte cercando soluzioni per il campionato che ormai è alle porte. Sul monte cairese si sono alternati, oltre al partente Baisi, Buschiazzo, Gandolfo e Zaharia; tra le varianti si sono visti Marenco in seconda a sostituire il dolorante Sulsenti e Bonifacino dietro al piatto.

Come sempre a questo punto della stagione sono tanti gli spunti su cui lavorare per lo staff tecnico nell’ultima settimana in palestra. Domenica prossima si replicherà, sempre a Cairo, in un triangolare che oltre ai Brothers vedrà la presenza dei Jacks di Torino.

Sabato 23 marzo a Sanremo si è svolto il terzo raduno Under 12 di softball e il Baseball Cairese era presente con le atlete Annalisa Bogliolo, Micol Ciarlo, Sara De Bon e Asia Ricci. Attività promossa dal Comitato regionale ligure e in ottica di selezioni regionali.

La formazione Under 12 della Cairese sarà impegnata domenica 31 marzo nelle finali della Western League a Vercelli. Un evento che prevede la presenza di sedici formazioni: Vercelli, Grizzlies Torino, Avigliana Rebels, Avigliana Bees, Mondovì, Rho, Seveso, Settimo, Fossano, Boves, Athetics Novara, Porta Mortara, Aosta, Castellamonte, New Panthers e, appunto, Cairese.

Nella foto sopra: la formazione seniores

La formazione Under 15 all’appello

L’Under 15 premiata al torneo di Novara

Le selezioni regionali di softball Under 12

I danni provocati dai ladri al campo da baseball