Savona. “Buon punto, ottenuto su un campo difficile – afferma Roman Stefanzl – nostro obiettivo era quello di uscire indenni da questa trasferta e siamo riusciti nell’intento”.

“Nelle restanti quattro gare, dovremo dare il massimo per centrare il piazzamento play off, traguardo che meritiamo per i buoni contenuti tecnici, che abbiamo messo in campo fino dalla prima giornata di campionato, la quadra è viva e all’interno dello spogliatoio c’è la voglia di non mollare di un centimetro… vamos Bragno!!”.