Cairo Montenotte. Il Bragno, suda le proverbiali sette camicie, ma (al 92°) trova, con Torra, il guizzo vincente, che manda al tappeto un coriaceo Serra Riccò.

“Vittoria importantissima. che ci permette di raggiungere il terzo posto – afferma mister Cattardico – al termine di una partita difficile… nel primo tempo non siamo riusciti a gestire bene il possesso palla, per creare situazioni importanti, anche per merito del Serra, che ha giocato una buona gara… nel secondo tempo abbiamo avuto un atteggiamento diverso, trovando con Torra la rete vincente, che ci permette di fare un bel salto in classifica. Siamo contenti, perché vincere partite difficili come queste, ci permette di incamerare punti importanti. Devo fare i complimenti ai ragazzi, perché dopo un primo tempo difficile, hanno dimostrato calma e maturità”.