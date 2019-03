Bragno, Cristian Cattardico: “Orgoglioso di allenare questo gruppo di ragazzi fantastici”.

Cairo Montenotte. E’un Cristian Cattardico amareggiato, quello che si presenta ai microfoni di Ivg, per commentare la sconfitta casalinga con l’Ospedaletti.

“Parlare di questa sconfitta è difficile, perché è arrivata al termine di una grande prestazione… la squadra è stata compatta, giocando un buon calcio… abbiamo concesso una punizione, dalla quale è scaturito il loro goal… abbiamo avuto una serie di occasioni importanti, fallendo due rigori... sarebbe stato difficile commentare un eventuale pateggio, figuriamoci dopo una sconfitta che ha dell’incredibile“.

“Proviamo un grande dispiacere, ma il calcio è questo – continua Cattardico – i campionati si vincono passando da queste partite e l’Ospedaletti sta meritando di essere in testa alla classifica, dimostrando di essere una sociertà strutturata per categorie superiori alla Promozione”.

“Siamo orgogliosi di averli messi in seria difficoltà, ora bisogna ripartire a testa alta e da martedì cominciare a lavorare per preparare la prossima partita con il Legino – conclude il mister – sono orgoglioso di allenare un gruppo di ragazzi come quelli del Bragno”.