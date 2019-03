Cairo Montenotte. Il Bragno vince (1-0, Romeo) sul terreno del “Ruffinengo”, campo di casa del Legino, raggiungendo il Taggia sul terzo gradino della classifica.

“Dedichiamo la vittoria a Roman Stefanzl, che, venerdì, ha perso la mamma, ma che ha voluto a tutti i costi essere in campo, a lottare insieme ai suoi compagni, dimostrando, ancora una volta, di essere una grande persona – afferma Cristian Cattardico – la nostra vittoria è stata voluta e meritata”.

“Nel primo tempo avevamo la possibilità di raddoppiare e chiudere la partita, mentre nella seconda frazione di gioco ci siamo difesi con ordine, senza rischiare niente, cercando sulle ripartenze di fare male all’avversario. Mi è piaciuto, al pari di domenica scorsa con l’Ospedaletti, l’atteggiamento della squadra... che sa alza il livello di attenzione può dire la sua contro qualsiasi compagine”.

“Vincere a Legino non è stato facile, per noi si tratta della prima volta, è una grande soddisfazione. Come ho detto ai ragazzi, dopo la sconfitta con l’Ospedaletti, non dobbiamo guardare la classifica ma giocare al meglio delle nostre possibilità, domenica dopo domenica”.