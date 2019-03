Borgio Verezzi. E’ partito il PON-FSE per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020 – azione 10.2.2 –”Un database per l’Europa” con il modulo “Tornare a Ventotene” con un’indagine a campione sui partecipanti alla Giornate FAI di primavera di Borgio Verezzi.

La ricerca, sostenuta dall’amministrazione comunale, ha come obiettivo: ”misurare gli atteggiamenti, le opinioni e in generale il sentimento delle persone relativamente al senso di appartenenza all’Europa. In particolare, il questionario vuole confutare la tesi secondo cui più alto è lo status sociale e il grado d’istruzione e maggiore è il senso di appartenenza alla Unione Europea”.

Per questo motivo è stato scelto di testare i visitatori dei “tesori” di Borgio Verezzi, per poi confrontarli con un campione di pubblico eterogeneo delle località limitrofe.

La ricerca sociale è stata svolta presso la Chiesa di San Pietro Apostolo, il Santuario del Buon Consiglio, il Torrione e il Palazzo dei Consoli, i monumenti scelti dal Fondo Ambiente Italiano sezione di Albenga – Alassio per l’edizione 2019 delle Giornate Di Primavera.

L’attività didattica, svolta attraverso lo strumento del questionario, rientra nelle azioni di integrazione e potenziamento delle competenze di base: comunicazione, informatica e lingue straniere.

Il progetto formativo ha visto gli alunni del “Giancardi”, coordinati dagli esperti Marisa Guerra, Franco Laureri e dai tutor Elena Denegri, impegnati anche in attività di accoglienza con un info point nei pressi del palazzo comunale di Borgio Verezzi.

Al termine dei moduli è previsto, a cura del Centro Studi Sul Turismo, un convegno finale con la presentazione di un report delle attività svolte.