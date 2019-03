Borgio Verezzi. E’ ormai pronta, mancano gli ultimi dettagli e poi cittadini e turisti potranno finalmente godere della nuova piazza Marconi. Questa mattina il vice sindaco Brunella Marmetto ha fatto il punto sull’intervento di restyling urbanistico varato dall’amministrazione comunale, dal costo complessivo di 220 mila euro e che rientra nel piano delle opere pubbliche già approvato a suo tempo in Consiglio comunale.

Per il Comune di Borgio Verezzi rappresenta la nuova piazza centrale del paese e porterà ad un complessivo miglioramento del fronte-mare anche grazie al recupero di piazza delle Magnolie. Tra le intenzioni dell’amministrazione comunale, infatti, si prevede una pedonalizzazione della zona, per fare in modo di congiungere la nuova pizza Marconi proprio con piazza delle Magnolie. “Un’area di aggregazione importante e che Borgio Verezzi non aveva mai avuto” sottolinea il vice sindaco Marmetto.

Per completare l’intervento urbanistico, che ha subito qualche ritardo rispetto alle attese, l’amministrazione comunale attende di ultimare l’installazione dei lampioni a led, i dissuasori e le nuove fiorire che faranno parte dell’arredo urbano della nuova piazza.

Le nuove panchine in corten sono già state posizionate, così come i cubetti luminosi a led (in corten grezzo) che faranno anche da sonori per eventi musicali o altre iniziative pubbliche.

“Se non avremo altri intoppi a livelli di fornitura o altro inauguremo la nuova piazza sicuramente entro Pasqua” annuncia il vice sindaco di Borgio Verezzi. “Sono convinta che sarà un salto di qualità importante per Borgio Verezzi, a livello di qualtà di vita e per le stesse attività della zona. Tra l’altro, non dimentichiamo che i parcheggi che sono stati tolti per l’intervento sono già stati ridistribuiti nella zona della stazione ferroviaria, ccon un aumento degli stalli a disposizione per la possibilità di sosta”.

“Questa nuova piazza rappresenta la ciliegina sulla torta di n percorso di valorizzazione urbanistica della zona avviato da questa amministrazione comunale, che porterà benefici per il paese” aggiunge il sindaco di Borgio Verezzi Renato Dacquino.

Tra le novità in vista per la nuova piazza Marconi l’arrivo della musica live: il Comune, nell’ambito del calendario di eventi estivi, prevede l’esibizione di artisti locali almeno una volta alla settimana, probabilmente il venerdì sera.