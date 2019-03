Borgio, prosegue con successo il progetto di educazione ambientale “Puliamo i sentieri-Bandiera verde”

Borgio Verezzi. Continua, con l’intervento dei volontari Aib – Protezione Civile, il progetto di educazione ambientale “Puliamo I sentieri- Bandiera verde” presso la locale scuola media di Borgio Verezzi.

Nel corso dell’ultimo appuntamento, il professor Luca Puppo, coordinatore del progetto, ha invitato i responsabili della Protezione civile di Borgio a informare e rendere consapevoli gli alunni dei rischi che possono capitare nelle diverse situazioni quando si affrontano percorsi in ambienti selvaggi come il bosco.

Il responsabile dell’Aib, Cesare Morena, ha spiegato “come sia importante per affrontare i sentieri di montagna avere un abbigliamento adatto per muoversi in sicurezza e come comportarsi in caso di rischio, quale comportamento tenere e a chi, e come, chiedere aiuto”.

Grande soddisfazione ha espresso l’assessore alla Pubblica Istruzione del Comune Pier Luigi Ferro per l’iniziativa. Si e’ congratulato con i docenti per l’importanza del progetto di far conoscere i sentieri del territorio di Borgio e come prevenire gli eventuali incidenti su percorsi accidentati e ha ringraziato i volontari dell’Aib-Protezione civile per la disponibilità dimostrata verso gli alunni.