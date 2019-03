Borgio, celebrata la prima unione civile in piazza Sant’Agostino

Borgio Verezzi. Oggi, 9 Marzo 2019, è stata celebrata la prima unione civile nella splendida cornice di piazza Sant’Agostino.

Gli auguri a Margherita e Roberta sono arrivati direttamente sulla pagina Facebook dell’ufficio turismo e cultura del Comune di Borgio Verezzi.

Dal luglio del 2018, il Comune di Borgio, celebra matrimoni civili in location speciali come la spiaggia, le grotte cittadine, ma anche appunto in piazza Sant’Agostino (leggi qui).