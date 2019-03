Borghetto, i volontari di “The Save Movement” ripuliscono una spiaggia dai rifiuti

Borghetto Santo Spirito. “Spero che azioni lodevoli come questa possano contribuire a sensibilizzare ognuno di noi sul rispetto per l’ambiente che ci circonda”. Lo ha detto il sindaco di Borghetto Santo Spirito, Giancarlo Canepa, ringraziando pubblicamente Simone Scampoli e Valentina Pavlovic di “The Save Movement” che nella giornata di venerdì hanno ripulito da vari rifiuti una spiaggia libera cittadina.

“The Save Movement” si definisce “un movimento assolutamente pacifista che si occupa di animalismo, ambientalismo e salute tramite moltissime attività. Hanno molto a cuore l’ambiente e i cambiamenti climatici e operano per questo secondo diverse attivita sotto il nome di Climate Save Movement: pulizia di luoghi naturali come spiagge, boschi, fiumi e laghi, piantagione di alberi presso siti da rivalorizzare. Si occupano, inoltre, di convegni presso i Comuni che offrono loro spazio, per esempio è appena nata la collaborazione con il Comune di Salerno grazie a Angelo Caramanno e con il Comune di San Giorgio a Cremano grazie a Giorgio Zinno. Incontri con altri Comuni sono previsti a breve. L’associazione si occupa anche di svolgere conferenze nelle scuole portando le tematiche scelte insieme a docenti e presidi in base all’età degli alunni”.

“Prima di gettare a terra anche solo un mozzicone di sigaretta invito tutti a riflettere su quale danno stiamo facendo – aggiunge Canepa – Credo che, più che i divieti di cui tanto si parla, sia utile una presa di coscienza delle conseguenze che possono avere le nostre azioni e di quale ruolo vogliamo ritagliarci nel preservare, per i nostri figli, il mondo che ci circonda”.