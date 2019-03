Borghetto Santo Spirito/Toirano. I Comuni di Borghetto e Toirano dichiarano guerra ai “furbetti” dei rifiuti

Sono iniziati e hanno già portato i primi risultati i controlli messi in campo in maniera congiunta ed incrociata da parte delle amministrazioni dei due paesi della Val Varatella. Tra i due Comuni, infatti, è nata una collaborazione volta al contrasto dell’annoso problema dell’abbandono di rifiuti e del loro conferimento errato o non consentito.

Sono stati messi in campo servizi mirati che hanno coinvolto sia la polizia municipale sia l’associazione di guardie zoofile ambientali di Anta che hanno comminato varie sanzioni a soggetti che sono stati colti in flagranza. I dati sono stati poi trasmessi agli uffici comunali che hanno provveduto anche ad effettuare ulteriori controlli.

Dichiara il sindaco di Borghetto Giancarlo Canepa: “Il malcostume di abbandonare rifiuti ingombranti e di non rispettare le più elementari regole della raccolta differenziata è un vero e proprio problema sociale. Per colpa di pochi aumentano i costi per tutti senza contare le problematiche legate al decoro e all’igiene urbana. E’ un discorso di civiltà. Con Toirano abbiamo instaurato un ottimo rapporto collaborativo che inizia a portare i primi frutti. Ringrazio il sindaco Gianfranca Lionetti per la sensibilità dimostrata.”

I servizi proseguiranno nei due comuni anche con l’ausilio di telecamere mobili.