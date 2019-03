Borghetto, donna trovata morta nel suo appartamento

Borghetto Santo Spirito. E’ deceduta con tutta probabilità per cause naturali G.C., la donna di 82 anni trovata morta nel suo appartamento in corso Europa a Borghetto, quasi al confine con Loano.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, gli agenti della polizia municipale ed i volontari della croce rossa di Loano e l’automedica del 118.

I soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare la morte della pensionata, che secondo quanto riferito era originaria della Sicilia ma risiedeva a Vigevano: quella di Borghetto era la “seconda casa” delle vacanze.