Benvenuta primavera

Buongiorno curiosi!

Come state?

Io, in questi giorni, ho l’imbarazzo della scelta per decidere di cosa parlare questa settimana: tra la giornata mondiale della felicità, l’inizio della primavera e la giornata mondiale della poesia.

Che faccio? Lancio una monetina?

Se penso alla felicità e alla primavera, mi viene subito in mente il colore scelto da Pantone per rappresentare il 2019: si chiama Living Coral ed il suo codice è 16-1546.

Si tratta, come fa chiaramente intendere il nome, di un corallo vivo, acceso e caldo.

“Con tutto quello che accade oggi, abbiamo cercato un colore che comunicasse umanità, in risposta alla disumanizzazione di questa era digitale. Questo colore reca conforto e ci fa sentire bene. Abbiamo voglia di giocare, di leggerezza.”

Queste le parole di Laurie Pressman, Vice Presidente di Pantone, per Associated Press.

E così prepariamoci ad un’invasione di Living Coral dappertutto, a partire dalla moda, con un colore che racconta di energia ed ottimismo: un meraviglioso invito per affrontare la vita di tutti i giorni.

Per quanto riguarda la poesia è già stato detto tutto, e anche di più.

Così vi lascio apprezzare fino all’ultimo raggio di sole di questo giorno che sa di primavera e vi saluto con una delle mie poesie preferite.

Si può morire di ciliegie?

quante ne devo mangiare di ciliegie

per morire di ciliegie?

Se mai dovessi suicidarmi

m’ammazzerei di ciliegie.

E si può morire di mancanza di gatti?

Per quanto tempo ancora

potrò vivere in assenza di un gatto nella mia vita?

Un giorno o l’altro mi troveranno stramazzato al suolo

e il Coroner dirà:

“Minchia una crisi d’astinenza da gatti di questo livello non l’avevo mai vista”.

E si può morire di mancanza di tuoi baci?

Per quanto ancora potrò sopravvivere senza?

Un giorno andrò in coma da mancanza di tuoi baci

e il medico dirà:

“Minchia trovatela subito!”

“Chi?” chiederà la capo infermiera.

“Ma come chi? La baciante!”.

E si può morire di solitudine?

Quante gocce di solitudine ancora

potranno assorbire i miei occhi?

Oggi ho comprato un chilo ciliegie

le mangerò stanotte

ne mangerò poche

lentamente

e bene.

Tranquilla, bambina

nessuna voglia di crepare.

Per essere un poeta

sono troppo di buon umore.

Si può morire di ciliegie, Guido Catalano

“L’Angolo dei Curiosi” è la rubrica di IVG a cura di Daria Croce e Giulia Grenno per chi è desideroso di vedere, ascoltare, conoscere, ritrovarsi o dissentire. A Daria e Giulia piacciono il profumo dei libri, il rumore della puntina che tocca il vinile, il buio in sala quando sta per iniziare un film, l’odore delle cartolerie, il ticchettio della macchina da scrivere, i ritratti in bianco e nero, le prospettive diverse, fermarsi col naso all’insù.

