Albenga. Un mezzo pesante ed un’auto, una Toyota Yaris, sono rimasti incastrati in via Paccini a Bastia d’Albenga. E’ successo questa sera intorno alle 20.

Secondo il racconto della conducente della vettura, una donna, lei procedeva da Leca in direzione Coasco, mentre il camion procedeva in direzione opposta. Quando i due mezzi si sono trovati uno davanti all’altro, la donna si sarebbe fermata e a quel punto l’autista del camion avrebbe provato a passare, ma senza successo perché sono rimasti appunto incastrati.

Foto 3 di 6











Il singolare “incidente” ha mandato in tilt il traffico in centro Bastia. Per i rilievi del caso e per gestire la viabilità sono intervenuti gli agenti della polizia municipale di Albenga.